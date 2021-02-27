Потенційне протистояння двох українських збірників не відбулося через відсутність Андрія Ярмоленка. Без нього Вест Хем поступився на Етіхаді.

Джерело: 24 канал

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на матч із Вест Хемом і допоміг здобути перемогу своїй команді – 2:1. До речі, 20-ту поспіль у всіх турнірах!

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На 30-й хвилині Рубен Діаш скористався пасом Кевіна де Брюйне і відкрив рахунок. Під завісу тайму "молотки" зрівняли – Майкл Антоніо забив після асисту Джессі Лінгарда.

Проте у другій половині зустрічі відзначився ще один оборонець Сіті. Зінченко відпасував на Ріяда Мареза, який скинув під удар Джону Стоунзу – 2:1.

Українець отримав від WhoScored – 7,0 (п'ятий результат у команді). Олександр знову найбільше з-поміж усіх зустрічався з м'ячем – 118 контактів. Також у Зінченка непоганий відсоток передач – 90,7.

Завдяки перемозі команда Хосепа Гвардіоли набрали 62 пункти і впевнено лідирує в АПЛ. Вест Хем має 45 очок і поки йде четвертим.

Чемпіонат Англії, 26 тур

Манчестер Сіті – Вест Хем 2:1

Голи: Діаш, 30, Стоунз, 68 – Антоніо, 43.