Українець став героєм принципового протистояння будапештських команд.

Джерело: 24 канал

Олександр Зубков вийшов у стартовому складі Ференцвароша і вже на 47-й секунді вразив ворота МТК потужним дальнім ударом.

У середині тайму українець оформив дубль. Олександр обіграв захисників, вийшов віч-на-віч з голкіпером і перекинув його "черпачком".

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На старті другої половини Фраді розгубили свою перевагу за якихось п'ять хвилин. Жомбор Надь скоротив відставання, а згодом ексгравець Ференцвароша Роланд Варга зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

На 78-й хвилині Зубкова замінив Роберт Мак. Вже за три хвилини гості могли знову вийти вперед, але словак жахливо пробив пенальті і голкіпер без проблем парирував удар.

Незважаючи на втрату очок, Ференцварош Сергія Реброва лідирує у турнірній таблиці з 54-ма очками.

Для Олександра голи у ворота МТК стали третім та четвертим у сезоні. Раніше українець забивав по разу в чемпіонаті та Кубку Угорщини. Загалом вихованець Шахтаря провів 25 матчів за Ференцварош у поточному сезоні.

Перший гол Зубкова

Чемпіонат Угорщини, 23 тур

МТК – Ференцварош 2:2

Голи: Надь, 55, Варга, 60 (пен.) – Зубков, 1, 23.