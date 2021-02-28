Карьера защитника Динамо и сборной Украины Артема Шабанова в Легии началась более чем удачно.

В матче 19 тура чемпионата Польши Гурник принимал лидера первенства Легию. Украинец Артем Шабанов вышел в стартовом составе гостей, а Назарий Русин не попал в заявку на матч.

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Капустка открыл счет уже на 4-й минуте, однако Легия пропустила еще до перерыва. К счастью, в конце матча Легии удалось вырвать победу. Отметим, что за мгновение до решающего гола гости могли пропустить, но блестяще сыграл Шабанов. Кроме того, именно украинец претендует на звание лучшего игрока матча.

Легия имеет в активе 39 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши.

Польша, 19 тур

Гурник – Легия – 1:2

Голы: Хименес, 45+2 – Капустка, 4, Костож, 82