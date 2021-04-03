Український захисник Артем Шабанов впевнено крокує з Легією до чемпіонства. Черговою жертвою столичного клубу стала Погонь.

Екстракляса, 23 тур

Легія – Погонь Щецин – 4:2

Голи: Младеновіч, 4, Пекхарт, 10, 14 (пен.), В'єтеска, 29 – Фращак, 45+1, Дрігаш, 83 (пен.)

Легія приймала головного переслідувача, який відставав на 7 очок. Артем Шабанов провів у складі господарів весь матч, Русин знову не потрапив до заявки.

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За 30 хвилин Легія практично знищила суперника. Черговими голами відзначився Томас Пекхарт – чех з 23 точними ударами навіть не помічає конкурентів у перегонах бомбардирів чемпіонату.

На другий тайм Легія явно в економ-режимі. Негативом запам'ятався і Шабанов. Українець отримав жовту картку, а потім "привіз" пенальті. Втім, господарям вдалося втримати перемогу.

Легія збільшила свою перевагу до 10 очок. Попереду залишилося 7 турів, які навряд завадять столичному клубу захистити титул чемпіона.