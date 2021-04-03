Украинский защитник Артем Шабанов уверенно шагает с Легией к чемпионству. Очередной жертвой столичного клуба стала Погонь.

Экстракляса, 23 тур

Легия – Погонь Щецин – 4:2

Голы: Младенович, 4, Пекхарт, 10, 14 (пен.), Вьетеска, 29 – Фращак, 45+1, Дригаш, 83 (пен.)

Легия принимала главного преследователя, который отставал на 7 очков. Артем Шабанов провел в составе хозяев весь матч, Русын снова не попал в заявку.

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За 30 минут Легия практически уничтожила соперника. Очередными голами отметился Томас Пекхарт – чех с 23 точными ударами даже не замечает конкурентов в гонке бомбардиров чемпионата.

На второй тайм Легия явно в эконом-режиме. Негативом запомнился и Шабанов. Украинец получил желтую карточку, а затем "привез" пенальти. Впрочем, хозяевам удалось удержать победу.

Легия увеличила свое преимущество до 10 очков. Впереди осталось 7 туров, которые вряд ли помешают столичному клубу защитить титул чемпиона.