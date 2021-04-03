Головний тренер Легії Чеслав Міхневіч прокоментував відсутність ігрової практики у форварда Назарія Русина, якого чемпіон Польщі орендував у Динамо.

За словами тренера Легії, Назарій цілком добре освоюється в новому середовищі та вписується у гру команди. Фахівець не проти надавати українцеві більше ігрового часу у другій команді Легії.

Цікаво Лунін зацікавив європейські клуби – іспанський ЗМІ

Але на заваді цьому можуть стати бюрократичні обмеження, пов'язані з футболістами, які прибули в команду не з Європейського Союзу.

"Проблема тільки в тому, що і Русин, і Яхшибоєв представляють країни, які не входять до ЄС. У регламенті зазначено, що тільки один футболіст з-за меж ЄС може грати в матчах резервних складів. Але ж у нас ще є Єгор Маценко. Це нас трохи обмежує. Я хочу, щоб ці гравці теж грали в дублі, не забували, як забивати голи, як грати. Це додає їм впевненості, а не тренування. Будемо думати, як це зробити, вже в наступному матчі Легії-2. Можливо, один з них зіграє в цьому поєдинку", – сказав Міхневіч.