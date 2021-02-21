Український захисник Артем Шабанов вже встиг дебютувати у складі чемпіона Польщі.

У рамках 18 туру чемпіонату Польщі варшавська Легія приймала Віслу Плоцьк.

Цікаво Яремчук забив у другому матчі за тиждень – цього разу Гент не переміг: відео

Уся інтрига матчу була вбита на початку зустрічі двома швидкими голами Легії. Наприкінці першого тайму господарі забили і третій гол, але ще до перерви пропустили два м'ячі.

Холодний душ від тренера сприятливо вплинув на Легію, яка ще двічі розписалася у воротах суперника. По перерві на поле вийшов Артем Шабанов. Після виходу українця ворота Легії були в безпеці, а розгромна перемога дозволяє говорити про вдалий дебют.

Він зіграв раніше, ніж ми планували. Думаю, він показав, на що здатен. Шабанов – хороший футболіст, я радий, що він з нами, – сказав наставник Легії Чеслав Міхнєвіч після матчу.

Перемога дозволила Легії очолити турнірну таблицю польської першості, відірвавшись від Погоні на 1 очко.

Чемпіонат Польщі, 18-й тур

Легія – Вісла Плоцьк – 5:2

Голи: Младеновіч, 10, 40, Капустка, 16, Лукіньяш, 49, 80 – Лагатор, 43, Лесняк, 45+2