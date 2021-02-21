Украинский защитник Артем Шабанов уже успел дебютировать в составе чемпиона Польши.

В рамках 18 тура чемпионата Польши варшавская Легия принимала Вислу Плоцк.

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Вся интрига матча была убита в начале встречи двумя быстрыми голами Легии. В конце первого тайма хозяева забили и третий гол, но еще до перерыва пропустили два мяча.

Холодный душ от тренера благоприятно повлиял на Легию, которая еще дважды расписалась в воротах соперника. После перерыва на поле вышел Артем Шабанов. После выхода украинца ворота Легии были в безопасности, а разгромная победа позволяет говорить о удачном дебюте.

Он сыграл раньше, чем мы планировали. Думаю, он показал, на что способен. Шабанов – хороший футболист, я рад, что он с нами, – сказал наставник Легии Чеслав Михневич после матча.

Победа позволила Легии возглавить турнирную таблицу польского первенства, оторвавшись от Погони на 1 очко.

Чемпионат Польши, 18-й тур

Легия – Висла Плоцк – 5:2

Голы: Младенович, 10, 40, Капустка, 16 Лукиньяш, 49, 80 – Лагатор, 43, Лесняк, 45+2