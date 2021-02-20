Хавбек Гента та збірної України Роман Безус не захотів змінювати клуб під час зимового трансферного вікна.

Минулого трансферного вікна змінити клубну прописку міг не лише Роман Яремчук, а і його одноклубник Роман Безус.

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У послугах 30-річного українського хавбека були зацікавлені клуби з Туреччини. Втім, футболіст не спокусився на великі гроші.

У січні надходили пропозиції від інших клубів, але так відбувається під час кожного трансферного вікна. Не приділяв багато уваги цьому, але бачив, що ЗМІ підхопили це. Це правда, що я міг заробити багато грошей в Туреччині, але мені це нецікаво, – розповів Безус.

Крім того, Безусу комфортно у Генті, а його близькі чудово себе почувають у Бельгії.

"У мене є шанс, який дає тренер. Моїй родині теж тут подобається, так навіщо їхати?", – вважає футболіст.