Наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров може стати наступником Андрія Шевченка. Принаймні, про це повідомляє преса.

За інформацією телеграм-каналу Динамо Київ Inside, наступним тренером національної збірної України стане Сергій Ребров.

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Як повідомляє джерело, у червні Андрій Шевченко продовжив контракт на 2,5 роки за системою 1 + 1,5 до кінця Чемпіонату світу-2022. Повідомляється, що президент УАФ Андрій Павелко уклав попередній договір з Сергієм Ребровим і він зможе приступити до виконання обов'язків з 1 липня 2021 року. Нібито контракт з нинішнім тренером "Ференцвароша" буде розрахований на три роки.

До цього часу Шевченко має визначитись щодо свого тренерського клубного майбутнього, однак матиме у запасі ще півтора року роботи зі збірною. Теперішній тренер збірної очолив її у липні 2016 року і вивів "синьо-жовтих" на Чемпіонат Європи. У свою чергу, Сергій Ребров зараз тренує угорський "Ференцварош", з яким він двічі виграв місцевий чемпіонат і сенсаційно вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів.