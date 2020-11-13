Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров может стать преемником Андрея Шевченко. По крайней мере, об этом сообщает пресса. Однако это сообщение оказалось фейком.

По информации телеграмм-канала Динамо Киев Inside, следующим тренером национальной сборной Украины станет Сергей Ребров.

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Издание ссылалось на свой источник, которое убеждало, что в июне 2020 года главный тренер сборной Андрей Шевченко продлил контракт по схеме 1+1,5 года. Таким образом уже летом 2021 он мог покинуть расположение главной команды страны. Именно поэтому, якобы, в УАФ заключили предварительное соглашение с нынешним наставником венгерского "Ференцвароша" Сергеем Ребровым, который и должен заменить Шевченко.

"Официально заявляем, что эта информация – полная чушь. Или, если хотите – банальный фейк", – отреагировали на это сообщение на официальной странице Украинской ассоциации футбола в фейсбуке.

Там также добавили, что "некоторые футбольные функционеры даже в нашей стране не очень рады нынешним успехам сборной Украины"

"Какую цель преследуют его авторы – можно только догадываться. Возможно, его создатели имеют целью испортить отношения Сергея Реброва с руководством "Ференцвароша" накануне поединков Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций", – говорится в сообщении.

В УАФ также напомнили, что у Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт, а вопрос о назначении главного тренера сборной – исключительно в компетенции Исполкома УАФ.