У четвер, 12 листопада, визначився третій суперник збірної України на груповому етапі Євро-2020. За місце в групі С у фіналі кваліфікації плей-офф Євро-2020 боролися Грузія та Північна Македонія. У підсумку перемогу здобула Північна Македонія.

Грузія – Північна Македонія 0:1

Гол: Пандєв, 56

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За перший тайм команди не створили багато гострих моментів, пише 24 канал. Більш близькими до гола були грузини. Зокрема, двічі дальнього удару завдавав Окріашвілі.

Перший постріл грузина парирував голкіпер, а другий – був вище воріт.

Гості відповіли тільки моментом у свого ветерана Пандєва. Той пробивав головою з меж воріт у кут, проте голкіпер у прекрасному стрибку відвів загрозу.

По перерві Північна Македонія несподівано відкрила рахунок. Гості своєю комбінацією на лівому фланзі закрутили голови грузинам. На ударній позиції опинився Пандєв і не схибив.

Відео голу Пандєва

Забитий гол дозволив Північній Македонії грати від оборони. За весь другий тайм грузини так і не спромоглися зрівняти рахунок. Таким чином, Північна Македонія перемагає та вперше у своїй історії виходить на чемпіонат Європи.

Грузія – Північна Македонія відеоогляд