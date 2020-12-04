Голкіпер донецького Шахтаря та молодіжної збірної України Анатолій Трубін своєю грою проти Реала заслужив на увагу УЄФА.

УЄФА назвав символічну команду 5-го туру Ліги чемпіонів, повідомляє Twitter футбольного союзу.

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Місце у воротах зайняв голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін, який зберіг ворота "сухими" в матчі з мадридським Реалом та став найкращим гравцем поєдинку.

Захист сформували Герреро (Борусія Д), Ромеро (Аталанта) та Шольц (Мідтьюлланд). У півзахисті розташувалися Пайє (Марсель), Кахвечі (Башакшехір), К'єза (Ювентус), Ланг та Де Кетелере (обидва – Брюгге), а вістря атаки зайняли Жиру (Челсі) та Неймар (ПСЖ).