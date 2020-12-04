Голкипер донецкого Шахтера и молодежной сборной Украины Анатолий Трубин своей игрой против Реала заслужил внимание УЕФА.

УЕФА назвал символическую команду 5-го тура Лиги чемпионов, сообщает Twitter футбольного союза.

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Место в воротах занял голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин, который сохранил ворота "сухими" в матче с мадридским Реалом и стал лучшим игроком поединка.

Защиту сформировали Герреро (Боруссия Д), Ромеро (Аталанта) и Шольц (Мидтьюлланд). В полузащите расположились Пайе (Марсель), Кахвечи (Башакшехир), Кьеза (Ювентус), Ланг и Де Кетелере (оба – Брюгге), а острие атаки заняли Жиру (Челси) и Неймар (ПСЖ).