Сент-Трюйден готовий надати українському форварду час для адаптації у новому чемпіонаті.

Джерело: телеграм-канал Бомбардир

Бельгійський Сент-Трюйден не має наміру продавати Олександра Філіппова. Українець матиме час для того, щоб себе зарекомендувати.

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Керівництво клубу розуміє, що перший сезон для форварда буде адаптивним, тому готові набратися терпіння та дати Олександру шанс закріпитися в основі.

Натомість клуб планує попрощатись з іншим своїм нападником – 26-річним бомбардиром збірної Гаїті Дюкенсом Назоном, на місце якого і будуть награвати Філіппова.

Український форвард перейшов у Сент-Трюйден з Десни у вересні 2020 року за 1,5 мільйона євро. У поточному сезоні провів за "канарок" 13 матчів, забив 1 гол і зробив 4 асисти.