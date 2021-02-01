Сент-Трюйден готов предоставить украинскому форварду время для адаптации в новом чемпионате.

Источник: телеграмм-канал Бомбардир

Бельгийский Сент-Трюйден не намерен продавать Александра Филиппова. Украинец будет иметь время для того, чтобы себя зарекомендовать.

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Руководство клуба понимает, что первый сезон для форварда будет адаптивным, поэтому готово набраться терпения и дать Александру шанс закрепиться в основе.

Зато клуб планирует попрощаться с другим своим нападающим – 26-летним бомбардиром сборной Гаити Дюкенсом Назоной, на место которого и будут наигрывать Филиппова.

Украинский форвард перешел в Сент-Трюйден из Десны в сентябре 2020 года за 1,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за "канареек" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.