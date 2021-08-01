36-річний Євген Селезньов повернувся у великий футбол. Після конфлікту у Колосі він не виходив на поле понад 6 місяців.

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Його команда завдяки голу на останніх хвилинах мінімально здолала Олександрію. Після гри нападник завітав у студію телеканалів "Футбол", де повторив свою обітницю півроку не давати інтерв'ю.

Окрім того, він здивував переходом на українську мову.

Дякую за привітання. Це дуже приємно через півроку повернутись у великий футбол. Це дуже файні емоції... Ви пробачте мене за мою українську, але я буду більше нею спілкуватись, – наголосив Селезньов і продовжив говорити далі.