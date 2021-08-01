Роман Яремчук підписав з лісабонської Бенфікою контракт на 5 років – до літа 2026-го року. За 75% прав на українського футболіста "орли" заплатили 17 мільйонів євро.

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Сума відступних за нападника вражає – 100 мільйонів євро. Також зазначимо, що гроші від переходу Яремчука в Бенфіку отримає і київське Динамо. Бюджет киян поповниться на 4 – 5 мільйонів євро.

За 4 роки у Генті Яремчук зіграв 152 матчі, забив 61 гол та віддав 18 асистів.

Вже 4 серпня Бенфіка зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського Спартака.