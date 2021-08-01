36-летний Евгений Селезнев вернулся в большой футбол. После конфликта в Колосе он не выходил на поле более 6 месяцев.

Не пропустите Яремчук в Бенфике: сколько на трансфере украинца заработали Динамо и Гент

Его команда благодаря голу на последних минутах минимально одолела Александрию. После игры нападающий посетил студию телеканалов "Футбол", где повторил свой обет полгода не давать интервью.

Кроме того, он удивил переходом на украинский язык.

Спасибо за поздравления. Это очень приятно через полгода вернуться в большой футбол. Это очень классные эмоции... Вы простите меня за мой украинский, но я буду больше ним общаться, – подчеркнул Селезнев и продолжил говорить дальше.