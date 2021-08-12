Динамо уверенно обыграло Мынай в перенесенном матче 1 тура чемпионата Украины. Голы на свой счет записали Буяльский и Рамирес.

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Форвард Мыная Евгений Селезнев остался недоволен действиями арбитра в одном из эпизодов, но свои претензии решил выразить Виталию Буяльскому.

Александр Караваев не стал терпеть и ответил 36-летнему форварду. После словесной перепалки в подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" футболисты разошлись по своих раздевалках.

Напомним, Селезнев перешел в Мынай этим летом, он стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины.

Видео конфликта​ (09:14)