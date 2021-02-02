Український форвард Євген Селезньов переконує, що попрощався з Колосом через сімейні обставини, а жодного інциденту з алкогольним сп'янінням не було.

Джерело: Футбол NEWS

Як відомо, Колос припинив співпрацю з форвардом Євгеном Селезньовим. У ЗМІ лунала інформація, що футболіст прибув на товариський матч з брестським Рухом у стані алкогольного сп'яніння.

Цікаво Зарплата Коваленка – найвища в Аталанті

Як запевняє сам футболіст, чутки не мають нічого спільного із реальністю.

Я поїхав через сімейні обставини. Порушення режиму? А у мене зараз такий голос, що я міг порушити режим? Давайте залишимо ці чутки, вони розвіються самі. Продовження в УПЛ? Чому ні... Я що, збирався закінчувати? Зараз поки проводжу час з сином, з собакою, з мамою, з дружиною, – сказав Селезньов.

Селезньов став гравцем Колоса 2 вересня минулого року. Він зіграв за команду 12 матчів та забив 5 голів (усі – з пенальті).