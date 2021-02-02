Новачок Аталанти Віктор Коваленко матиме найвищу платню у складі бергамасків. ЗМІ розсекретили умови контракту українця.

Джерело: Calcioe finanza

Учора Віктор Коваленко офіційно став гравцем Аталанти, його контракт з бергамасками розрахований до літа 2025 року.

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За інформацією джерела, український хавбек зароблятиме 2 мільйони євро на рік. Якщо заробіток Коваленка справді становитиме цю суму, то він стане найвисокооплачуванішим гравцем команди.

Раніше найбільше заробляли Ілічич, Мюріель і Сапата – 1,8 мільйона євро на рік. Росіянин Міранчук має зарплату 1,5 мільйона євро, а Маліновський, Де Рон, Пашаліч та Толо заробляють по мільйону євро.