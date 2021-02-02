Украинский форвард Евгений Селезнев утверждает, что попрощался с Колосом по семейным обстоятельствам, а ни одного инцидента с алкогольным опьянением не было.

Источник: Футбол NEWS

Как известно, Колос прекратил сотрудничество с форвардом Евгением Селезневым. В СМИ звучала информация, что футболист прибыл на товарищеский матч с брестским Рухом в состоянии алкогольного опьянения.

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Как уверяет сам футболист, слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Я поехал из-за семейных обстоятельств. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами. Продолжение в УПЛ? Почему нет... Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с женой, – сказал Селезнев.

Селезнев стал игроком Колоса 2 сентября прошло года. Он сыграл за команду 12 матчей и забил 5 голов (все – с пенальти).