Всього у Прем’єр-лізі виступало семеро наших земляків.

На вихідних Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко провели свої чергові поєдинки в АПЛ і оновили статистичні показники.

Джерело: 24 канал

Зінченко вийшов у старті Манчестер Сіті на матч із Шеффілд Юнайтед (1:0) – цей двобій став для Олександра 48-м в АПЛ і за кількістю матчів він наздогнав іншого легендарного українця Андрія Шевченка.

Ярмоленко також взяв участь у протистоянні з Ліверпулем (1:3) і записав до активу 45-й поєдинок в АПЛ. Вже незабаром вінгер Вест Хема має всі шанси обійти головного тренера збірної України.

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У загальному переліку українських легіонерів у Прем’єр-лізі от-от відбудуться важливі зміни – саме час систематизувати наявні дані.

Якщо брати до уваги не лише цифри, а оцінювати успішність виступів українців у Прем’єр-лізі, то їх можна вважати дуже різношерстими. Коли згадують Андрія Шевченка у Челсі, то, скоріше, з негативом і асоціюють з гірким досвідом. Для Андрія Вороніна 27 матчів за Ліверпуль – статус і візитка. Олександр Євтушок отримав шанс всього життя, але не зачепився за нього. Щось схоже було у Сергія Реброва – трамплін з Києва у Європу ми уявляли інакше.

Для Олександра Зінченка такі тривалі і останнім часом навіть стабільні виступи в одній з найкращих команд світу – щасливий квиток (особливо, якщо згадати, звідки приїхав Сашко на Туманний Альбіон). Андрій Ярмоленко вирушив у Вест Хем з метою підтримання рівня і спроби реалізуватися. Погодьтеся, усі чекали більшого. Олег Лужний дебютував за Арсенал через кілька днів після свого 31-річчя. Харизматичний захисник не просто провів на "Хайбері" одні з найкращих років, а й витримав рівень (у тому числі, в контексті ролі у роздягальні).

Також у рейтинг українців на полях Англії прийнято вносити олімпійського чемпіона Олексія Чередника. Проте уродженець Таджикистану переїхав у Саутгемптон в грудні 1989-го, тобто до створення Прем’єр-ліги, як такої (вона тоді називалася Football League).

Відтак формально історичним днем для українців в АПЛ можемо вважати 1 березня 1997 року. Саме тоді запрошений з Дніпра в Ковентрі за 800 тисяч фунтів стерлінгів Олександр Євтушок дебютував на "Олд Траффорд". Вихованець кримського футболу провів на полі лише 30 хвилин. Зупинити Кантону, Бекхема, Коула і Гіггза йому того вечора не вдалося. Вже на 5-й хвилині гості поступалися 0:2.

Загалом наші земляки забили в АПЛ 31 гол. Лише четверо українців ставали авторами голів. Очолює цей рейтинг голеадорів Сергій Ребров з 10 результативними ударами. На один влучний постріл менше в Андрія Шевченка. Шанси перевершити зіркових співвітчизників має Андрія Ярмоленко, який записав до свого активу 7 голів. У цьому сезоні Андрій ще не забивав, а востаннє відзначався у липні 2020 року. Врешті-решт, 5 голів на рахунку Андрія Вороніна.