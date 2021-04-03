Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко ще не готовий брати участь в офіційних матчах. Його відновлення після травми затягнулося.

Українець Андрій Ярмоленко не грав за основну команду Вест Хема ще з лютого, відколи пошкодив зв'язки коліна. Він отримав виклик на березневі матчі збірної, але покинув розташування національної команди, не зігравши жодної хвилини.

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Вже в понеділок, 5 квітня, Вест Хем зіграє проти Вулверхемптона. Наставник "молотів" Девід Мойєс не зможе розраховувати на допомогу вінгера.

Ярмоленко ще не готовий. У нього була травма зв'язки коліна, що, на нашу думку, не так вже й погано, але він звернувся до фахівця щодо цього, – сказав він.

У поточному сезоні Ярмоленко зіграв за Вест Хем 21 матч, забив 3 гола та віддав 4 результативні передачі.