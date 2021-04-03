Главный тренер Легии Чеслав Михневич прокомментировал отсутствие игровой практики у форварда Назария Русина, которого чемпион Польши орендовал у Динамо.

По словам тренера Легии, Назарий вполне хорошо осваивается в новой среде и вписывается в игру команды. Специалист не против предоставлять украинцу больше игрового времени во второй команде Легии.

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Но на пути этому могут стать бюрократические ограничения, связанные с футболистами, которые прибыли в команду не из Европейского Союза.

"Проблема только в том, что и Русин, и Яхшибоев представляют страны, которые не входят в ЕС. В регламенте указано, что только один футболист из-за пределов ЕС может играть в матчах резервных составов. Но у нас еще есть Егор Маценко. Это нас немного ограничивает. Я хочу, чтобы эти игроки тоже играли в дубле, не забывали, как забивать голы, как играть. Это придает им уверенности, а не тренировка. Будем думать, как это сделать, уже в следующем матче Легии-2. Возможно, один из них сыграет в этом поединке", – сказал Михневич.