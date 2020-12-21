Колишній голкіпер київського Динамо Артур Рудько не збирається змінювати емблему на грудях.

Український голкіпер Артур Рудько продовжив контракт з Пафосом, повідомляє портал Kerkida.

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Нова угода 28-річного футболіста з кіпріотами розрахована до літа 2022 року.

Зазначимо, що послугами голкіпера цікавилися АПОЕЛ, австрійські Штурм та Аустрія та ряд турецьких клубів. Втім, українець вирішив не приймати нових викликі та залишитися на Кіпрі.

Нагадаємо, Рудько став гравцем Пафоса влітку 2019. У поточному сезоні Артур оформив рекордну суху серію в історії клубу (626 хвилин). На його рахунку 13 зіграних матчів.