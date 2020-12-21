Бывший голкипер киевского Динамо Артур Рудько не собирается менять эмблему на груди.

Украинский голкипер Артур Рудько продлил контракт с Пафосом, сообщает портал Kerkida.

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Новое соглашение 28-летнего футболиста с киприотами рассчитано до лета 2022 года.

Отметим, что услугами голкипера интересовались АПОЭЛ, австрийские Штурм и Аустрия и ряд турецких клубов. Впрочем, украинец решил не принимать новых вызовов и остаться на Кипре.

Напомним, Рудько стал игроком Пафоса летом 2019. В текущем сезоне Артур оформил рекордную сухую серию в истории клуба (626 минут). На его счету 13 сыгранных матчей.