Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував боротьбу воротарів за місце у складі збірної України на Євро-2020.

На думку Федорчука, в Андрія Шевченка є достатньо опцій для вибору голкіпера на матчі Євро-2020. Про це він написав у своєму блозі на Gazeta.ua.

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Ззовні зараз здається, що на воротарській позиції немає стабільності: Пятов утратив місце в "основі", а в тих матчах, де грає, припускається грубих помилок. На його позиції виходить 19-річний Трубін. Трохи схожа ситуація в Динамо. Бойко зазнав травми й став грати Бущан. Кілька матчів він провів просто бездоганно, але в кількох теж помилявся. І вже основним його конкурентом бачиться не Бойко, а 18-річний Нещерет. Я думаю, що саме Трубін і Бущан визначать між собою, хто займе воротарську позицію на Євро-2020. Якщо оборону формуватимуть динамівці, то гратиме Бущан, якщо "гірники" – Трубін.

Я би не став списувати з рахунків і Дмитра Різника з полтавської Ворскли. Річ у тім, що і Трубін, і Бущан мають результативні помилки в осінніх матчах. Тобто – хлопці можуть "привезти" гол. А от Різник – ні. У нього чудова психіка, він не переймається рівнем суперника, не переживає, а просто виконує свою роботу.

Гірша ситуація в Луніна. Фактично на рахунку Андрія пів року активних виступів у Зорі. А тоді зразу був Реал і тренування із партнерами, які щойно тричі поспіль виграли Лігу чемпіонів. Це як із 8-го класу української школи потрапити на третій курс Гарвардського чи Массачусетського університетів. Андрію треба було йти в клуб-середняк і варитися в соку Прімери. Відверто – Реал купив його, щоби заробляти на орендах. Тому не бачу Луніна основним воротарем ні за яких обставин. Він не матиме ігрової практики і його максимум – роль запасного на Євро.

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Андрію Пятову треба красиво піти, як це зробив Шовковський. Турбот у нього вдосталь – треба виховувати дітей. А переживати про втрачене Євро не варто – все в житті міняється, як пора року в погоди. Прийшла нова пора – з'явилися нові турботи", – написав Федорчук.