Хозяева ошеломили соперника двумя быстрыми голами. Отличились Илкай Гюндоган и Ферран Торрес.

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На 35-й минуте тяжелое положение лондонцев усложнил Гранит Джака, который получил прямую красную карточку за грубый подкат против Жоау Канселу. Вскоре Манчестер Сити забил в третий раз усилиями Габриэла Жезуса.

В перерыве Хосеп Гвардиола провел одну замену – выпустил Зинченко вместо Кайла Уокера. Во втором тайме Арсенал пропустил еще дважды: от Родри и Феррана Торреса, который оформил дубль.

В трех стартовых поединках сезона команда Микель Артета трижды уступила с общей разницей 0:9. Сити после поражения в первом туре дважды подряд победил с идентичным счетом 5:0.

Чемпионат Англии, 3 тур

Манчестер Сити – Арсенал 5:0

Голы: Гюндоган, 7, Ферран Торрес, 12, 84, Габриэл Жезус, 43, Родри, 53.