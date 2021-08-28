СМИ писали, что Руслан на протяжении длительного времени имел грыжу, которую ему удалили летом. Хавбек даже успел восстановиться к началу чемпионата и сыграть в 1 туре Серии А.

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Как рассказал брат Руслана Александр, на Евро-2020 футболиста действительно беспокоила травма, но это оказалась не грыжа, как предполагали ранее.

Эхо Житомира коснулось его снова – неудачно сделали операцию, был аппендицит, ему было где-то 5 – 6 лет. Плохо зашили, остался большой рубец внутри. Как мне рассказывал Руслан – этот рубец и стал причиной боли, он давил на в орган, не помню. Уже все исправили, надеюсь, в будущем уже ничего мешать ему не будет,

– сказал Александр Малиновский.

Напомним, Руслан является лидером Аталанты и сборной Украины. Он получил вызов в национальную команду на матчи против Казахстана и Франции, ведь сумел восстановиться после операции и начал набирать форму.