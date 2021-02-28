Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич поделился мыслями относительно возможной смены гражданства Георгием Цитаишвили.

По мнению Мирона Маркевича, Цитаишвили не стоит принимать быстрые решения.

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"Это очень деликатная тема. В первую очередь, все зависит от позиции футболиста, его ближайших родственников. Если он серьезно настроился изменить гражданство, то убедить его не делать этого будет сложно. Каждый выбирает свой путь", – считает Маркевич.

Также знаменитый тренер убежден, что Георгию стоит сосредоточиться на возвращении в основу киевского Динамо.

"В своих интервью Георгий заявлял, что его в Полтаве все устраивает, но не исключен вариант, что добиться признания на международной арене он сможет быстрее, если будет выступать за сборную Грузии. Я бы посоветовал ему не торопиться, а постараться доказать своей игрой, что он достоин быть на ведущих ролях в Динамо. Тогда дверь в национальную сборную Украины будет открыть легче. Хотя, если откровенно, сейчас по уровню мастерства ему сложно составить конкуренцию тем футболистам, которые уже играют на его позиции в главной команде страны. Право выступать за сборную, уточню, не только украинскую, нужно заслужить. Об этом необходимо помнить всегда", – сказал Маркевич.