Зинченко удивляет техникой – Манчестер Сити хвастается украинцем в соцсетях
Украинский универсал Манчестер Сити Александр Зинченко продолжает завоевывать расположение фанатов "горожан".
Источник:Інстаграм Манчестер Сіті
Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко устроил шоу на тренировке команды.
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Защитник решил продемонстрировать чудеса работы с мячом, жонглируя головой и подкручивая сферу. Оператор смог зафиксировать работу украинца, которой клуб сразу же похвастался в своем инстаграме.
Напомним, что Гвардиола уже больше доверяет Зинченко место в основе. Украинец в текущем сезоне сыграл 18 матчей и отдал одну результативную передачу.
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