Супермен: звезды Реала не смогли пробить Лунина на тренировке
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин демонстрирует на тренировках фантастическую форму и ожидает шанс от Зидана.
Источник:Інстаграм Андрія Луніна
Вратарь Андрей Лунин делает все возможное, чтобы заслужить внимание главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.
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Украинец опубликовал в своем инстаграм очередное видео с тренировки, на котором звездные футболисты команды не могут забить гол благодаря великолепной игре вратаря.
Отметим, что сейчас Лунин провел в составе Реала только один официальный матч, но он был не слишком удачным: королевский клуб потерпел позорное поражение в Кубке от Алькояно.
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