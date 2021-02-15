Украинский голкипер Реала Андрей Лунин демонстрирует на тренировках фантастическую форму и ожидает шанс от Зидана.

Вратарь Андрей Лунин делает все возможное, чтобы заслужить внимание главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

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Украинец опубликовал в своем инстаграм очередное видео с тренировки, на котором звездные футболисты команды не могут забить гол благодаря великолепной игре вратаря.

Отметим, что сейчас Лунин провел в составе Реала только один официальный матч, но он был не слишком удачным: королевский клуб потерпел позорное поражение в Кубке от Алькояно.