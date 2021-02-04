Фанаты "желто-синих" могут поддержать своих любимцев на трибунах Арены Львов в матчах отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.

Источник: ТК Футбол

УАФ попросила городские власти Львова пустить зрителей на трибуны стадиона во Львове во время матчей национальной команды в марте.

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Таким образом, в матчах отбора на Мундиаль-2022 против Финляндии и Казахстана (28 и 31 марта) подопечные Шевченко могут получить допольнительную поддержку.

Сообщается, что трибуны Арены Львов смогут быть заполнены на 30% от общего количества мест, а это более 10 тысяч болельщиков.