Зинченко вернулся из отпуска – украинца заставили сразу почувствовать нагрузку со штангой
31 июля 2021 , 12:20Читати новину українською
Источник:інстаграм Манчестер Сіті
Украинский универсал Александр Зинченко вернулся в расположение своей команды после длительного отдыха. Футболист сразу приступил к тяжелым тренировкам с командой.
Манчестер Сити продолжает готовиться к сезону 2021/22. К команде присоединился украинский футболист Александр Зинченко.
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Зинченко провел на Евро-2020 все 5 матчей (последний против Англии 3 июля), поэтому нуждался длительного отдыха. Впрочем, постепенно входить в рабочий режим у него не получится – на первой же тренировке ему пришлось выполнять тяжелые упражнения со штангой.
Отметим, уже 7 августа Манчестер Сити поборется с Лестером за Суперкубок Англии.
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