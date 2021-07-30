Боссы Манчестер Сити хотят защитить себя от неприятных сюрпризов и получить гарантию, что трансферные баталии никоим образом не затронут лидеров команды.

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Согласно информации источников, "горожане" готовы предложить долгосрочные соглашения Эдерсону, Диашу, Стоунзу и Фодену. Украинского универсала Александра Зинченко пока в этом списке нет.

Также отмечается, что Эдерсон может вообще получить самую длинную сделку в истории клуба – его контракт действует до лета 2025 года, а клуб предлагает ему пролонгацию еще на 3 года.

Отметим, что контракт Зинченко с Манчестер Сити завершится через 3 года. Возможно, столь длительный срок действия соглашения пока не делает переговоры с лидером сборной Украины приоритетными.