РБ Лейпциг выкупил Анхелиньо, разредив конкуренцию в Манчестер Сити на левом фланге обороны.

Фланговый защитник Анхелиньо, контракт которого принадлежал Манчестер Сити, стал полноценным игроком РБ Лейпциг.

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Немецкий клуб выкупил футболиста и подписал с ним контракт до лета 2025 года. Приблизительная стоимость трансфера составляет 18 миллионов евро.

Договор аренды, который заключили Манчестер Сити и РБ Лейпциг, предусматривала автоматический выкуп, если латераль проведет на поле определенное количество матчей.

В нынешнем сезоне Анхелиньо сыграл 29 матчей, забил 8 голов и отдал 11 ассистов.