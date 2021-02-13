Зинченко потерял звездного конкурента
РБ Лейпциг выкупил Анхелиньо, разредив конкуренцию в Манчестер Сити на левом фланге обороны.
Источник:РБ Лейпциг
Фланговый защитник Анхелиньо, контракт которого принадлежал Манчестер Сити, стал полноценным игроком РБ Лейпциг.
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Немецкий клуб выкупил футболиста и подписал с ним контракт до лета 2025 года. Приблизительная стоимость трансфера составляет 18 миллионов евро.
Договор аренды, который заключили Манчестер Сити и РБ Лейпциг, предусматривала автоматический выкуп, если латераль проведет на поле определенное количество матчей.
В нынешнем сезоне Анхелиньо сыграл 29 матчей, забил 8 голов и отдал 11 ассистов.
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