Ярмоленко выставили на трансфер: Вест Хэм продает украинца за мизерные деньги
Руководство Вест Хэма готово понести убытки, лишь бы разгрузить зарплатную ведомость путем продажи Андрея Ярмоленко.
Источник:Football Insider
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет Вест Хэм уже этого лета. Лондонцы оценивают лидера "желто-синих" очень низко.
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Поскольку зарплата Ярмоленко одна из самых высоких в клубе, а он не попадает в стартовый состав команды, руководство решило во что бы ни стало избавиться от футболиста.
Молоты готовы продать Ярмоленко за каких-то 5-6 миллионов фунтов, хотя приобрели его в три раза дороже.
Сейчас Вест Хэм борется за место в Лиге чемпионов, поэтому нуждается в летнем усилении. Жертвой чистки атакующего звена выбран именно Ярмоленко.
За два с половиной года в Вест Хэме Ярмоленко принял участие в 53 матчах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
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