Наставник сборной Украины Андрей Шевченко готов отстаивать интересы "желто-синих" в Лозанне.

По словам директора телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова, Андрей Шевченко станет главным козырем украинской делегации во время рассмотрения дела относительно скандального матча Лиги наций в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

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"На вторник, 16 февраля, в Лозанне назначено рассмотрение дела "Украина против УЕФА" на решение о зачислении "сине-желтым" технического поражения в матче Лиги наций со Швейцарией. Что известно на данный момент?

Кроме команды юристов, которые будут защищать Украину, также наши интересы будет представлять президент УАФ Андрей Павелко, который также является членом Исполкома УЕФА. По сути, ситуация для него очень непростая. Также Павелко пригласил Андрея Шевченко, который в этот день тоже будет рядом с ним в Лозанне. Думаю, фактор нашего тренера – легенды украинского и мирового футбола – может иметь свое значение. Судьи, которые будут рассматривать дело, будут смотреть в глаза легенде – почему у его команды отобрали возможность сыграть этот матч?", – рассказал Денисов.

Напомним, УЕФА присудил сборной Украины техническое поражения в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии из-за якобы вспышки коронавируса. Из-за этого Украина понизилась в Лигу В.