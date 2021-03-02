Зинченко может стать жертвой лидера Аталанты: Манчестер Сити готовит громкий трансфер
Слухи вокруг возможного ухода Александра Зинченко из Манчестер Сити не утихают.
Источник:TuttoMercatoWeb
Манчестер Сити готовится усилить позицию левого защитника, которую в последнее время довольно удачно закрывает Александр Зинченко.
К теме Зинченко удивляет техникой: Манчестер Сити хвастается украинцем в соцсетях
По информации СМИ, главной целью "горожан" стал лидер Аталанты Робин Госенс. Сообщается, что трансфер может состояться уже этим летом.
Контракт 26-летнего немца с Аталантой завершается в конце 2022 года. "Горожане" готовы вести переговоры о продаже Александра Зинченко, чтобы переманить лидера бергамасков.
Отметим, что Госенс перебрался в Аталанту летом 2017 года с нидерландского Хераклеса за каких-то 900 тысяч евро.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter