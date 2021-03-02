Слухи вокруг возможного ухода Александра Зинченко из Манчестер Сити не утихают.

Манчестер Сити готовится усилить позицию левого защитника, которую в последнее время довольно удачно закрывает Александр Зинченко.

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По информации СМИ, главной целью "горожан" стал лидер Аталанты Робин Госенс. Сообщается, что трансфер может состояться уже этим летом.

Контракт 26-летнего немца с Аталантой завершается в конце 2022 года. "Горожане" готовы вести переговоры о продаже Александра Зинченко, чтобы переманить лидера бергамасков.

Отметим, что Госенс перебрался в Аталанту летом 2017 года с нидерландского Хераклеса за каких-то 900 тысяч евро.