Зінченко може стати жертвою лідера Аталанти: Манчестер Сіті готує гучний трансфер
Чутки навколо можливого відходу Олександра Зінченка не стихають.
Джерело:TuttoMercatoWeb
Манчестер Сіті готується підсилити позицію лівого захисника, яку останнім часом доволі вдало закриває Олександр Зінченко.
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За інформацією ЗМІ, головною ціллю "містян" став лідер Аталанти Робін Госенс. Повідомляється, що трансфер може відбутися вже цього літа.
Контракт 26-річного німця з Аталантою завершується наприкінці 2022 року. "Містяни" готові вести переговори про продаж Олександра Зінченка, аби переманити лідера бергамасків.
Зазначимо, що Госенс перебрався в Аталанту влітку 2017-го із нідерландського Хераклеса за якихось 900 тисяч євро.
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