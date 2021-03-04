Пари Сен-Жермен готов приобрести Бенджамина Мэнди, который проиграл Александру Зинченко конкуренцию за место в основе Манчестер Сити.

Левый защитник Манчестер Сити Бенджамен Мэнди может покинуть лагерь "горожан" по завершении текущего сезона.

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В услугах 26-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции заинтересован ПСЖ. На старте сезоне Мэнди был основным левым защитником, но из-за своих постоянных выходок вне футбольного поля потерял доверие Гвардиолы.

Дерзкая новогодняя вечеринка окончательно положила крест на перспективах француза. Он уже 3 месяца не выходил на поле, уступив место Зинченко и Канселу.

Контракт Мэнди с Манчестер Сити рассчитан до лета 2023, портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.