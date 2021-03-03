Голкипер Реала Андрей Лунин получает приятные бенефиты от пребывания в рядах королевского клуба.

Ранее спонсор Реала Audi предоставил футболистам машины в пользование до конца сезона.

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Украинский голкипер Андрей Лунин стал владельцем Audi Q7, которым похвастался в своем инстаграме. Эта модель стоит около 80 тысяч евро. Вместе с тем, это далеко не самый дорогой автомобиль. Хавбек Федерико Вальверде порадовал себя Audi RS Q8, который стоит ровно вдвое больше – 160 тысяч евро.