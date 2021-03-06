Манчестер Сити не готов отпускать своих футболистов в лагеря национальных команд.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не хочет отпускать игроков на матчи национальных сборных.

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Уже вскоре начнется отбор на чемпионат мира 2020 года, но по прибытию из рядов сборных футболисты будут вынуждены отбыть 10-дневную изоляцию.

Будем говорить об этом на следующей неделе. Но я думаю, что это не имеет никакого смысла, если игроки полетят в сборную, а затем 10 дней будут сидеть в изоляции. Абсолютно никакого смысла, – сказал Гвардиола.

Сейчас Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ, поэтому отсутствие футболистов из-за самоизоляции может ударить по амбициям клуба. Гвардиола не намерен рисковать чемпионским титулом.