Манчестер Сіті не готовий відпускати своїх футболістів до таборів національних команд.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не хоче відпускати гравців на матчі національних збірних.

До теми Зінченко отримає новий контракт від Манчестер Сіті: зарплата українця зросте більш як учетверо

Вже незабаром розпочнеться відбір на чемпіонат світу 2020 року, але по прибуттю з лав збірних футболісти будуть змушені відбути 10-денну ізоляцію.

Будемо говорити про це на наступному тижні. Але я думаю, що це не має ніякого сенсу, якщо гравці полетять до збірної, а потім 10 днів будуть сидіти в ізоляції. Абсолютно ніякого сенсу, – сказав Гвардіола.

Наразі Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, тому відсутність футболістів через самоізоляцію може вдарити по амбіціях клубу. Гвардіола не має наміру ризикувати чемпіонським титулом.