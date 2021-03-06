Зінченко може не приїхати у збірну: Гвардіола висловив категоричну позицію
Манчестер Сіті не готовий відпускати своїх футболістів до таборів національних команд.
Джерело:ESPN
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не хоче відпускати гравців на матчі національних збірних.
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Вже незабаром розпочнеться відбір на чемпіонат світу 2020 року, але по прибуттю з лав збірних футболісти будуть змушені відбути 10-денну ізоляцію.
Будемо говорити про це на наступному тижні. Але я думаю, що це не має ніякого сенсу, якщо гравці полетять до збірної, а потім 10 днів будуть сидіти в ізоляції. Абсолютно ніякого сенсу, – сказав Гвардіола.
Наразі Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, тому відсутність футболістів через самоізоляцію може вдарити по амбіціях клубу. Гвардіола не має наміру ризикувати чемпіонським титулом.
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