Наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с исполнителями, которые примут участие в мартовских матчах квалификации на ЧМ-2022.

В марте сборная Украины сыграет 3 матча отбора на ЧМ-2022: 24 числа на выезде против Франции и 28 и 31 числа на Арене Львов против Финляндии и Казахстана.

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Тренерский штаб определился с заявкой на эти матчи. В расширенный список попали 33 игрока, ближе к поединкам он будет скорректирован. Дебютный вызов получил Анатолий Трубин, вернулся в состав сборной Артем Беседин, также в списке травмированный Андрей Ярмоленко.

Полная заявка сборной выглядит так:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Андрей Лунин (Реал).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все – Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент).