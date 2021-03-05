Манчестер Сити не собирается прощаться с Зинченко и готов улучшить условия украинского универсала.

Украинец Александр Зинченко своей преданностью и стабильной игрой заслужил большое доверие руководства и тренерского штаба Манчестер Сити.

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"Горожане" готовы предложить Александру новый контракт, чтобы исключить интерес к его услугам со стороны других клубов.

Сообщается, что наставник ест Хэма Дэвид Мойес высоко оценивает Зинченко и был не против видеть его в своей команде, но Манчестер Сити сделает все, чтобы воспрепятствовать отходу футболиста.

Согласно условиям нового контракта, Зинченко будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю. Сейчас его зарплата составляет 20 тысяч фунтов. Цена на Александра тоже значительно выросла – 40 миллионов фунтов.

Отметим, что текущий контракт Зинченко с Манчестер Сити рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей и отдал одну результативную передачу.