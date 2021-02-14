Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан хочет попробовать себя в роли тренера национальной команды.

По словам Зинедина Зидана, пока все его мысли связаны с мадридским Реалом, но его целью как тренера является сборная Франции.

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"Сборная Франции? Посмотрим, сейчас мои мысли с Реалом. Я в Мадриде и наслаждаюсь каждым днем. Я полностью захвачен футболом, но никогда не знаешь наверняка, что может произойти в будущем.

Мы давно общаемся с Ноэлем Ле Гре, еще с 1998 года. Сборная – это моя цель. Я говорил об этом еще когда начинал тренировать 10 лет назад. Впрочем, сейчас я в Реале", – сказал Зидан.

Контракт французского специалиста с Реалом рассчитан до лета 2022 года. Договор тренера сборной Франции Дидье Дешама с местной федерацией завершится на полгода раньше.