Зидан мечтает возглавить сборную Франции: легенда сделал откровенное признание
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан хочет попробовать себя в роли тренера национальной команды.
Источник:Marca
По словам Зинедина Зидана, пока все его мысли связаны с мадридским Реалом, но его целью как тренера является сборная Франции.
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"Сборная Франции? Посмотрим, сейчас мои мысли с Реалом. Я в Мадриде и наслаждаюсь каждым днем. Я полностью захвачен футболом, но никогда не знаешь наверняка, что может произойти в будущем.
Мы давно общаемся с Ноэлем Ле Гре, еще с 1998 года. Сборная – это моя цель. Я говорил об этом еще когда начинал тренировать 10 лет назад. Впрочем, сейчас я в Реале", – сказал Зидан.
Контракт французского специалиста с Реалом рассчитан до лета 2022 года. Договор тренера сборной Франции Дидье Дешама с местной федерацией завершится на полгода раньше.
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