Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан хоче спробувати себе у ролі керманича національної команди.

За словами Зінедіна Зідана, наразі всі його думки пов'язані з мадридським Реалом, але його метою як тренера є збірна Франції.

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"Збірна Франції? Подивимося, зараз мої думки з Реалом. Я в Мадриді і насолоджуюсь кожним днем. Я повністю захоплений футболом, але ніколи не знаєш напевне, що може статися в майбутньому.

Ми давно спілкуємося з Ноелем Ле Гре, ще з 1998 року. Збірна – це моя ціль. Я казав про це ще коли починав тренувати 10 років тому. Втім, зараз я у Реалі", – сказав Зідан.

Контракт французького фахівця з Реалом розрахований до літа 2022 року. Договір тренера збірної Франції Дідьє Дешама з місцевою федерацією завершиться на півроку раніше.